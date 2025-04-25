За неделю от встреч с клещами пострадали 339 жителей Красноярского края. Причем микрохищников не остановила даже прохладная погода в начале недели. А общее количество пострадавших в этом сезоне — уже 831 человек, из них 238 детей. Такую информацию дает региональное управление Роспотребнадзора. Причем обратим внимание, что это — только те люди, которые обратились за помощью.
По словам специалистов, численность клещей нарастает с каждым днем. Так, на контрольных пунктах она достигает до 172 клещей на 1 км маршрута. Тогда как эпидемически безопасный уровень — полклеща на километр.
Напоминаем, куда можно сдать клещей на анализ в Красноярске. В будние дни — в рабочее время, в скобках указано время работы в субботу и воскресенье:
— Ленина, 168 (с 12:00 до 18:00 часов);
— Сопочная, 38 (с 09:00 до 15:00 часов);
— 26 Бакинских комиссаров, 29 (с 12:00 до 18:00 часов).