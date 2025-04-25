За неделю от встреч с клещами пострадали 339 жителей Красноярского края. Причем микрохищников не остановила даже прохладная погода в начале недели. А общее количество пострадавших в этом сезоне — уже 831 человек, из них 238 детей. Такую информацию дает региональное управление Роспотребнадзора. Причем обратим внимание, что это — только те люди, которые обратились за помощью.