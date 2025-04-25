Госавтоинспекторы в Симферополе будут следить за мотоциклистами

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят профилактике грубых нарушений Правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, в том числе управление в состоянии опьянения, без водительских и регистрационных документов, без мотошлема, технически неисправным, незарегистрированным в установленном порядке транспортом, с поддельными номерами узлов (агрегатов) и так далее.