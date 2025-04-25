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Госавтоинспекторы в Симферополе будут следить за мотоциклистами

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Рейд пройдет с 25 апреля по 7 мая.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят профилактике грубых нарушений Правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, в том числе управление в состоянии опьянения, без водительских и регистрационных документов, без мотошлема, технически неисправным, незарегистрированным в установленном порядке транспортом, с поддельными номерами узлов (агрегатов) и так далее.

Госавтоинспекция предупреждает, что в случаях управления мототранспортом лицами, не имеющими водительских удостоверений, а также находящихся в состоянии опьянения применяется задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку.