Главарь РДК* задолжал России «крупную сумму»

По версии следствия, 2 марта 2023 года на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, пишет «Царьград». По данным правоохранительных органов, злоумышленники открыли огонь по как минимум двум автомобилям, в результате погибли находившиеся за рулем водители. Одна из машин перевозила детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу, который ожидал их в соседнем населенном пункте. Спустя несколько часов после вторжения РДК взял на себя ответственность за операцию.