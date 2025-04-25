Атакующие города РФ БПЛА «Лисица» разработали перебежчики из России

Беспилотник А-22 «Лисица», которым украинские войска атаковали Елабугу, построен на базе самолета «Аэропракт А-22», разработанный уехавшими из РФ на Украину россиянами. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Ранее СМИ сообщали, что Украина впервые применили беспилотник А-22 «Лисица» в качестве бомбардировщика во время атак на Елабугу в Татарстане. Уточнялось, что во время налета БПЛА успел сбросить боевую фугасную авиационную бомбу ФАБ-100 весом 100 кг, однако он не сдетонировал.
«Беспилотный комплекс “Лисица” построен на базе серийно производимого легкомоторного двухместного самолета “Аэропракт А-22”. На самом деле конструкторы этого самолета — ребята из России, которые начали его проектировать и собирать именно у нас в стране. Вообще компания родилась в Самаре. Двое русских молодых людей, по одной из версии, потом переехали на Украину, чтобы зарабатывать огромные деньги, продавая свои самолеты на европейском рынке. Сейчас же прилеты по российским городам осуществляются на базе этих летательных аппаратов, которые разработали ребята, получившие образование в России», — сказал собеседник издания.
До этого в Министерстве обороны России сообщали, что в ночь на четверг средства противовоздушной обороны уничтожили 87 дронов ВСУ на российской территории. Уточнялось, что большая часть была сбита над Крымом.