Часть союзников Соединнных Штатов Америки беспокоятся из-за плана, который продвигает Вашингтон для прекращения украинского конфликта. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и Европе сообщает телеканал CNN.
«Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения войны на Украине», — говорится в сообщении телеканала.
По словам источников журналистов, инициативы главы Белого дома по территориальным уступкам, на которые должна пойти Украина, якобы «посылает опасный сигнал» президенту России Владимиру Путину да и другим мировым лидерам, в том числе и китайского лидера Си Цзиньпина.
Осведомленный о ходе переговоров Соединенных Штатов Америки и Украины американский чиновник отметил, что на этой неделе в переговорах достигну некий прогресс, и что киевские власти уже подвели к точке, когда можно приступать к диалогу по территориальным уступкам. Кроме того, у команды Трампа наконец-то получилось убедить представителей нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского относиться к администрации США более дружественно.
Напомним, тема территориальных уступок Киева была одна из клюевых тем, по которым высказывался американский лидер Дональд Трамп. Так, говоря о Крымском полуострове, глава Белого дома отметил, что Украине будет очень тяжело вернуть Крым, который перешел под управление России мирным путем и «без единого выстрела».
При этом, отвечая на вопросы о необходимости Киева пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что это зависит от конкретных территорий.
С другой стороны, отвечая на вопросы о том, на какие уступки идет РФ для урегулирования конфликта, Трамп отметил, Россия стремится к прекращению боевых действий и не намерена захватывать все украинское государство. Это, по мнению президента США, является довольно большой уступкой в рамках достижения мира.
Российские власти при этом неактивно комментируют тему территориальных уступок. Дело в том, что уже несколько лет назад президент России Владимир Путин однозначно и четко выразил позицию Москвы по этому вопросу. Глава государства отметил, что новые территории навсегда останутся в составе РФ. И данный вопрос не подлежит обсуждению.