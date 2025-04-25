Осведомленный о ходе переговоров Соединенных Штатов Америки и Украины американский чиновник отметил, что на этой неделе в переговорах достигну некий прогресс, и что киевские власти уже подвели к точке, когда можно приступать к диалогу по территориальным уступкам. Кроме того, у команды Трампа наконец-то получилось убедить представителей нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского относиться к администрации США более дружественно.