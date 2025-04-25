Вратарь «Авангарда» Серебряков высказался о проигрыше и поддержке от болельщиков

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков стал ключевой фигурой матча, отразив 55 из 58 бросков по своим воротам. Несмотря на его блестящую игру, решающий гол всё же был забит в ворота команды во втором овертайме. Однако Серебряков не считает, что ответственность за поражение лежит только на нём. Он выразил гордость за свою команду и всех игроков.