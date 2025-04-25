Вратарь «Авангарда» Серебряков высказался о проигрыше и поддержке от болельщиков

Седьмая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между хоккеистами «Авангарда» и «Локомотива» окончилась. Болельщики из Омска надеялись на победу до самого финального свистка, ведь «ястребы» успели сравнять счёт, что позволило им выйти в овертайм. Однако в итоге омичам не удалось переиграть соперника, и победу одержал «Локомотив».
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков стал ключевой фигурой матча, отразив 55 из 58 бросков по своим воротам. Несмотря на его блестящую игру, решающий гол всё же был забит в ворота команды во втором овертайме. Однако Серебряков не считает, что ответственность за поражение лежит только на нём. Он выразил гордость за свою команду и всех игроков.
«Да, по сути, один бросок, один гол… К сожалению, соперник бросил, подставил, сделал то, что он всегда делает», — отметил Никита.
Вратарь также поблагодарил болельщиков за поддержку. Фанаты «ястребов» не только поддерживали команду с трибун ярославской арены, но и радушно встречали хоккеистов по возвращении в Омск. Когда команда приземлилась в аэропорту, её встретила толпа благодарных болельщиков.
В заключение Серебряков подчеркнул, что хоккей — это спорт, и в нём всегда бывает команда, которая выигрывает. Поэтому, по его мнению, не стоит слишком расстраиваться из-за вылета «Авангарда» из турнира.