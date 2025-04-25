Выплату ко Дню Победы получили 320 тысяч россиян

«Соцфонд автоматически оформил и перечислил праздничные выплаты на основании имеющихся данных. Все ветераны уже получили средства», — сказал Чирков в беседе с ТАСС. В 2025 году исполнится 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этой памятной датой президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился осуществить единовременные выплаты в размере до 80 тысяч рублей фронтовикам и другим участникам Великой Отечественной Войны. Кроме того, глава государства поручил предоставить всем ветеранам войны статус почетных граждан.