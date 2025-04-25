Премьер Британии Стармер назвал сроки прекращения огня на Украине

При этом Кир Стармер отметил, что, хотя многие призывают сосредоточиться исключительно на сотрудничестве с Европой, исключая партнерство с Америкой, он считает такой подход принципиально ошибочным — как в контексте украинского вопроса, так и в более широкой перспективе.