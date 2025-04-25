Премьер Британии Стармер назвал сроки прекращения огня на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что перемирие на Украине может быть достигнуто уже этим летом. Об этом сообщает издание The Telegraph.
«Он также сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету», — передает издание.
По информации издания, Стармер убежден: даже при наличии разногласий с США Европа не сможет отказаться от сотрудничества с Америкой в вопросах безопасности и поддержки Украины.
При этом Кир Стармер отметил, что, хотя многие призывают сосредоточиться исключительно на сотрудничестве с Европой, исключая партнерство с Америкой, он считает такой подход принципиально ошибочным — как в контексте украинского вопроса, так и в более широкой перспективе.
Ранее газета The Times писала, что Стармер находится на завершающей стадии переговоров о масштабном соглашении с руководством Евросоюза.