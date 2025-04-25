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В Иркутской области время реагирования на лесные пожары сократилось до 10 минут

В Приангарье вводится особый противопожарный режим.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Спасатели Иркутской области бьют рекорды! Они выезжают к месту возникновения лесного пожара в течение 10 минут, хотя, согласно федеральным нормативам, на это выделяется три часа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.

Таких показателей удалось добиться благодаря слаженной работе и полному оснащению необходимой техникой. Большое внимание уделяется наблюдениям с воздуха — недавно закупили 61 отечественный беспилотник.

Отметим, что с 1 мая 2025 года в Приангарье вводится особый противопожарный режим. Исключением являются лишь северные территории.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 25 апреля на Байкале нельзя ловить пять видов рыб. Под охрану взяты щука, хариус, ленок, таймень и сиг.