В Иркутской области время реагирования на лесные пожары сократилось до 10 минут

Спасатели Иркутской области бьют рекорды! Они выезжают к месту возникновения лесного пожара в течение 10 минут, хотя, согласно федеральным нормативам, на это выделяется три часа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.