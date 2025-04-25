Вход в музей Жириновского решили сделать бесплатным

Музей основателя ЛДПР Владимира Жириновского, открытие которого запланировано на 2026 год к 80-летию со дня рождения политика, будет бесплатным для всех посетителей. Об этом aif.ru рассказал лидер партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.