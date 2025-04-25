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Вход в музей Жириновского решили сделать бесплатным

Музей Основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского планируется открыть в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Музей основателя ЛДПР Владимира Жириновского, открытие которого запланировано на 2026 год к 80-летию со дня рождения политика, будет бесплатным для всех посетителей. Об этом aif.ru рассказал лидер партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Музей будет открыт для свободного посещения», — подчеркнул он.

В музее будет представлена уникальная экспозиция, состоящая из редких документов, архивных фото, вещей из личной коллекции великого политика современности.

Ранее также сообщалось, что загранпаспорт Жириновского выставлен на аукцион в Санкт-Петербурге с начальной ценой 100 тысяч рублей. Торги состоятся 27 апреля.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В ноябре 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о государственном праздновании его юбилея. Руководителем оргкомитета назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.