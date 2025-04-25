В Красноярском крае мужчина попал под поезд и погиб

Вечером 24 апреля в Красноярском крае на станции Ачинск-1 поезд насмерть сбил мужчину. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, личность погибшего устанавливает следственно-оперативная группа.
По предварительной версии ведомства, мужчина переходил железную дорогу по пешеходному настилу и остановился в опасной близости к пути, по которому двигался локомотив. Это могло привести к травмированию выступающими элементами состава или затягиванию пешехода под вагоны воздушным потоком.
Собранные материалы полицейские передали в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Нарушение правил поведения в ее вблизи представляет опасность для жизни и здоровья человека.
Ранее мы писали, что за неделю от встреч с клещами пострадали 339 жителей Красноярского края.