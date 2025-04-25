В Красноярском крае мужчина попал под поезд и погиб

По предварительной версии ведомства, мужчина переходил железную дорогу по пешеходному настилу и остановился в опасной близости к пути, по которому двигался локомотив. Это могло привести к травмированию выступающими элементами состава или затягиванию пешехода под вагоны воздушным потоком.