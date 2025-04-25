Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае мужчина попал под поезд и погиб

Поезд сбил насмерть мужчину на станции Ачинск-1.

Источник: ГУ МВД

Вечером 24 апреля в Красноярском крае на станции Ачинск-1 поезд насмерть сбил мужчину. Как сообщили в транспортной полиции Сибири, личность погибшего устанавливает следственно-оперативная группа.

По предварительной версии ведомства, мужчина переходил железную дорогу по пешеходному настилу и остановился в опасной близости к пути, по которому двигался локомотив. Это могло привести к травмированию выступающими элементами состава или затягиванию пешехода под вагоны воздушным потоком.

Собранные материалы полицейские передали в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Нарушение правил поведения в ее вблизи представляет опасность для жизни и здоровья человека.

Ранее мы писали, что за неделю от встреч с клещами пострадали 339 жителей Красноярского края.