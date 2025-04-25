Эксперт призвал россиян не удивляться ценам на картофель и спрогнозировал, когда они упадут

«Это связано с тем, что этот картофель импортный, речь идет о Египте и Азербайджане. Поэтому в цену заложена логистика и курс валют, и это не отечественный картофель. Отечественный картофель стоит в промежутке 76−80 с небольшим рублей. Поэтому то, что в соцсети удивились цене, это удивление немного непрофессиональное. Это как взять самый дорогой товар и удивиться, почему он дорого стоит», — отметил Панченко.