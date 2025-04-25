Эксперт призвал россиян не удивляться ценам на картофель и спрогнозировал, когда они упадут

«Это связано с тем, что этот картофель импортный, речь идет о Египте и Азербайджане. Поэтому в цену заложена логистика и курс валют, и это не отечественный картофель. Отечественный картофель стоит в промежутке 76−80 с небольшим рублей. Поэтому то, что в соцсети удивились цене, это удивление немного непрофессиональное. Это как взять самый дорогой товар и удивиться, почему он дорого стоит», — отметил Панченко.
По словам агроэксперта, главной причиной роста цен является сокращение объемов российского производства. В прошлом году было собрано 8,5 миллиона тонн картофеля, но из-за низкого спроса его пришлось продавать по убыточным ценам. В 2024 году площадь посевов сократилась на 14%, и итоговый сбор составил 7,3 миллиона тонн. Параллельно с этим погодные аномалии в разных частях страны — снег и морозы в южных и центральных регионах — увеличили расходы на транспортировку и хранение.
Но с середины мая ситуация изменится. С наступлением нового сезона начнётся распродажа старого урожая, и цена на картофель постепенно начнёт снижаться. Ожидается, что скидка составит примерно 10−15%. Но стоит понимать, что существенного падения цен ждать не стоит, так как продолжает расти стоимость удобрений, топлива и логистики.
«Надо понимать, что есть категория импортного картофеля и категория отечественного картофеля. Импортный картофель всегда дороже, он ранний, ввиду того, что в Азербайджане и Египте другие погодные условия. Отечественный картофель чуть позже появится на прилавках массово», — подчеркнул эксперт.
Впрочем, Панченко добавил, что на фоне всей этой ситуации важно учитывать и общую экономическую ситуацию в стране, включая инфляцию, которая может составить 7,5%. Это тоже будет сказываться на стоимости продуктов, в том числе картофеля.
А ранее Life.ru писал о ситуации с яйцами в России. Несмотря на рост цен, расценки остаются стабильными и предсказуемыми. В ближайшие месяцы, в том числе к лету, они могут вырасти в пределах инфляции, которая составляет 5−7%.