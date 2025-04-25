Двухлетнему мальчику из Иркутска на лечение не хватает 100 тысяч рублей

Однако шанс на выздоровление у мальчика есть. Его спасением занялись врачи петербургской клиники. За два года малыш перенес три операции. Но реабилитация, необходимая для восстановления подвижности, оплачивается отдельно. А денег на всё это у семьи, в которой работает только папа, нет. Необходимо собрать 100 тысяч рублей до 9 мая — на этот день у мальчика назначено начало нового восстановительного курса — для них нереально. После операции он сможет и держать ложку, и одеваться, и играть.