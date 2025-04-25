Двухлетнему мальчику из Иркутска на лечение не хватает 100 тысяч рублей

Двухлетний малыш из Иркутска всю свою пока очень короткую жизнь борется за то, чтобы победить редкую болезнь, из-за которой у него «не работают» ручки и ножки. Историю мальчика, родившегося с синдромом амниотических перетяжек, рассказало издание «ИркутскИнформ».
«Проблему у малыша обнаружили еще до рождения. На 21-й неделе беременности УЗИ показало, что одна рука плода обездвижена из-за амниотических тяжей — волокнистых нитей, перетянувших пальцы и стопу. Врачи отказались от внутриутробной операции из-за риска для жизни близнецов. Два брата родились в срок, но последствия синдрома оказались серьезными: сросшиеся пальцы, отсутствие фаланг и деформация стопы».
Однако шанс на выздоровление у мальчика есть. Его спасением занялись врачи петербургской клиники. За два года малыш перенес три операции. Но реабилитация, необходимая для восстановления подвижности, оплачивается отдельно. А денег на всё это у семьи, в которой работает только папа, нет. Необходимо собрать 100 тысяч рублей до 9 мая — на этот день у мальчика назначено начало нового восстановительного курса — для них нереально. После операции он сможет и держать ложку, и одеваться, и играть.