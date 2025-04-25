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Врач Жемчугов рассказал о мерах профилактики холеры

Заболевание передается фекально-оральным способом.

Источник: Аргументы и факты

Российским туристам, выезжающим в страны Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, необходимо соблюдать меры профилактики холеры, подчеркнул в беседе с aif.ru доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Туристам в первую очередь надо обратить внимание, что питьевая вода должна быть бутилированная со специальными крышками с полосками, которые исключают бесконтрольное открывание. Питаться только в проверенных местах, ничего не пить и не есть на улицах», — объяснил эксперт.

Жемчугов особо обратил внимание на то, что вода и еда являются основными источниками заражения кишечными инфекциями.

Ранее эксперт оценил опасность завоза холеры в Россию туристом, вернувшимся из Индии.