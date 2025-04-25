Врач Жемчугов рассказал о мерах профилактики холеры

«Туристам в первую очередь надо обратить внимание, что питьевая вода должна быть бутилированная со специальными крышками с полосками, которые исключают бесконтрольное открывание. Питаться только в проверенных местах, ничего не пить и не есть на улицах», — объяснил эксперт.