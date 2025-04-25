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До конца недели в Башкирии будут идти дожди с грозами

Похолодает до +5°.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 82% 765 мм рт. ст. +15°
Источник: Агентство «Москва»

В Башкирии до конца недели сохранится дождливая погода. Прогноз на ближайшие три дня составили синоптики Башгидромета.

В пятницу, 25 апреля, днем ожидается дождь, местами с грозами. Днем температура воздуха составит +16,+21°.

В субботу, 26 апреля, местами обещают кратковременные дожди, днем — грозы. Ночью похолодает до +7,+12°, днем потеплеет до +18,+23°.

В воскресенье, 27 апреля, ночью и днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, днем +18,+23°, на севере будет +12,+17°.