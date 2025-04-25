Штормовые предупреждения по Казахстану объявлены на 25 апреля

Особое внимание — Северо-Казахстанской области. В Петропавловске продолжается стремительный подъем воды в реке Есиль — за сутки уровень вырос на 8 сантиметров и достиг 1056 см. До опасной отметки остается всего 44 см. Если вода поднимется еще, под угрозой окажется поселок Заречный, где может начаться подтопление строений. Причина — перелив через плотину Сергеевского водохранилища, который поднимает уровень воды сразу в нескольких населенных пунктах. В Покровке вода поднялась за сутки на 57 см, в Новоникольском — на 45 см, огороды там уже подтапливает. Ситуация остается напряженной.