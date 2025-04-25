Штормовые предупреждения по Казахстану объявлены на 25 апреля

В стране сохраняются штормовые предупреждения: дожди, грозы, ветер, заморозки и нарастающая угроза подтоплений. Природа будто решила проверить на прочность сразу несколько регионов, сообщает ИА El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Особое внимание — Северо-Казахстанской области. В Петропавловске продолжается стремительный подъем воды в реке Есиль — за сутки уровень вырос на 8 сантиметров и достиг 1056 см. До опасной отметки остается всего 44 см. Если вода поднимется еще, под угрозой окажется поселок Заречный, где может начаться подтопление строений. Причина — перелив через плотину Сергеевского водохранилища, который поднимает уровень воды сразу в нескольких населенных пунктах. В Покровке вода поднялась за сутки на 57 см, в Новоникольском — на 45 см, огороды там уже подтапливает. Ситуация остается напряженной.
Тем временем погода не щадит и другие регионы. В Астане, Петропавловске, Караганде, Уральске и других городах днем ожидаются грозы, местами с сильным ветром — до 23 м/с. Небо будет неспокойным на юге и юго-востоке страны. В горах Алматинской, Жетісу и Жамбылской областей пройдут ливни, возможен туман, а ветер местами усилится до 20 м/с. В Туркестанской области гроза и жара сочетаются с высокой пожарной опасностью — ситуация под контролем, но требует внимания.
Жители северных и восточных областей рискуют встретить утро с легким морозцем. В ВКО, Абайской и Павлодарской областях синоптики прогнозируют ночные заморозки до −3 градусов. Дождь может смениться снегом, а в утренние часы ляжет плотный туман.
Пыльная буря может накрыть север и центр Кызылординской области, а в Мангистау и Атырау ожидается ухудшение видимости из-за тумана. При этом в ряде регионов, включая Костанайскую, ЗКО и Актюбинскую области, объявлена высокая пожароопасность. И хотя в этих краях тоже пройдут грозы, сухая растительность и ветер создают условия для возгораний.
Спасательные службы рекомендуют жителям соблюдать осторожность, не покидать дома без необходимости и внимательно следить за сообщениями официальных источников.