Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиций парада Победы: как будет ходить транспорт

2, 5 и 7 мая в городе будут перекрыты площадь Минина, улицы Варварская и Алексеевская, часть Зеленского съезда и Нижне-Волжской набережной. Ограничения продлятся с 0:01 до 14:00 по местному времени, а значит, с трудностями столкнутся не только автолюбители, но и пассажиры общественного транспорта. Из-за перекрытий в центре столицы Приволжья поменяются маршруты сразу нескольких автобусов и электробусов.
Движение автобусов под номерами А-1, А-4 и А-68 будет осуществляться от улицы Октябрьской до конечной станции «Черный Пруд» по улице Ошарской. В обратном направлении транспорт будет следовать от «Кинотеатра Рекорд» без изменений.
Автобусы А-3, А-61 и А-70 будут ездить в направлении Площади Свободы. Маршрут проследует по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской и Варварской. В направлении Канавинского моста — по улице Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.
Путь следования автобусов А-19, А-24, А-45, А-74, А-90, Т-40 и 226 будет пролегать от Канавинского моста в направлении площади Сенной. Движение планируется по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улицам Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Пискунова и Минина. В направлении Канавинского моста — по Пискунова, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду.
Автобусы А-31 и А-39 проследуют до конечной остановки «Черный пруд» по улице Пискунова, а в обратном направлении путь пройдет от начальной остановки «Кинотеатр Рекорд» по улицам Алексеевской, Октябрьской и Варварской и Пискунова.
Автобусы с номерами А-40, А-64 и А-97 будут осуществлять движение по улице Пискунова в обоих направлениях.
Автобусы А-42 будут двигаться от улицы Октябрьской до конечной остановки «Черный пруд» — по улице Ошарской. В обратном направлении — от кинотеатра «Рекорд» по улицам Алексеевской и Октябрьской.
Маршрут электробусов Э-9, Э-13 и Э-17 будет проходить по улице Варварской до конечной «Черный пруд» по улице Пискунова. В обратном направлении транспорт будет ехать от «Кинотеатра Рекорд» по Алексеевской и Октябрьской.
Транспорт под номерами А-52, А-71, А-87 и А-95 будет ходить без изменений, но маршрут сократится до остановочного пункта «Улица Рождественская».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, где можно провести майские праздники недалеко от Нижнего Новгорода.
Также ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» в столице Приволжья пройдет в этом году в онлайн-формате. Кроме того, жители Нижегородской области могут принять участие в интернет-флешмобе «Архив семьи», опубликовав фотографии своих родных, живших в годы Великой Отечественной войны, в соцсети «ВКонтакте».