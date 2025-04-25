Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиций парада Победы: как будет ходить транспорт

2, 5 и 7 мая в городе будут перекрыты площадь Минина, улицы Варварская и Алексеевская, часть Зеленского съезда и Нижне-Волжской набережной. Ограничения продлятся с 0:01 до 14:00 по местному времени, а значит, с трудностями столкнутся не только автолюбители, но и пассажиры общественного транспорта. Из-за перекрытий в центре столицы Приволжья поменяются маршруты сразу нескольких автобусов и электробусов.