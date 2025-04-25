Вышел на свободу в октябре 2024 года: пособник террористов из «Норд-Оста» провел в колонии 22 года

Алихан Межиев, который был осужден по делу о захвате «Норд-Оста», вышел на свободу. В колонии он пробыл 22 года. Об этом со ссылкой на источники в силовых структур сообщает РИА Новости.
Собеседники отмечают, что срок заключения отчислялся с ноября 2002 года.
«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — уточнил представитель правоохранительных органов.
Отметим, что срок Межиев отбывал за два преступления. Он оказался участником подрыва автомобиля у «Макдональдса» на улице Покрышкина в Москве. В результате теракта погиб один человек и еще восемь получили ранения.
В деле же о захвате террористами заложников в Театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост» Алихан Межиев оказался только пособником. Обвиняемый вину признал лишь частично.
Напомним, трагедия разыгралась в октябре 2022 года. Тогда 40 террористов, преимущественно выходцев с Северного Кавказа, было совершено страшное — захвачены 916 зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост», который проходил в театральном центре на Дубровке. Боевики удерживали людей с вечера 23 октября до раннего утра 26 октября, после чего спецслужбы начали штурм. Погибли 130 заложников и все бандиты. Личности некоторых из них установить так и не удалось.
Прокурор Москвы Михаил Авдюков сообщил тогда, что следователи проделали огромную работу: допросили более тысячи человек, провели свыше полутора тысяч экспертиз. Достоверно установлены личности 30 из 41 бандитов. Но уголовное дело в отношении этих людей в скором времени прекратили. Потому что трупы не могут выступать в качестве обвиняемых на суде.
В 2022 году к 20-летию со дня трагедии «КП» по крупицам собрала биографии боевиков, устроивших теракт на Дубровке.
Отметим, спустя год после захвата заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве в рамках уголовного дела заочные обвинения были предъявлены Шамилю Басаеву, Хасану Закаеву и Герихану Дудаеву. Их обвинили в создании преступного сообщества, организации и руководстве проведением актов терроризма и захвата заложников.