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Вышел на свободу в октябре 2024 года: пособник террористов из «Норд-Оста» провел в колонии 22 года

Осужденный по делу о теракте у McDonald’s вышел на свободу после 22 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Алихан Межиев, который был осужден по делу о захвате «Норд-Оста», вышел на свободу. В колонии он пробыл 22 года. Об этом со ссылкой на источники в силовых структур сообщает РИА Новости.

Собеседники отмечают, что срок заключения отчислялся с ноября 2002 года.

«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — уточнил представитель правоохранительных органов.

Отметим, что срок Межиев отбывал за два преступления. Он оказался участником подрыва автомобиля у «Макдональдса» на улице Покрышкина в Москве. В результате теракта погиб один человек и еще восемь получили ранения.

В деле же о захвате террористами заложников в Театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост» Алихан Межиев оказался только пособником. Обвиняемый вину признал лишь частично.

Напомним, трагедия разыгралась в октябре 2022 года. Тогда 40 террористов, преимущественно выходцев с Северного Кавказа, было совершено страшное — захвачены 916 зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост», который проходил в театральном центре на Дубровке. Боевики удерживали людей с вечера 23 октября до раннего утра 26 октября, после чего спецслужбы начали штурм. Погибли 130 заложников и все бандиты. Личности некоторых из них установить так и не удалось.

Прокурор Москвы Михаил Авдюков сообщил тогда, что следователи проделали огромную работу: допросили более тысячи человек, провели свыше полутора тысяч экспертиз. Достоверно установлены личности 30 из 41 бандитов. Но уголовное дело в отношении этих людей в скором времени прекратили. Потому что трупы не могут выступать в качестве обвиняемых на суде.

В 2022 году к 20-летию со дня трагедии «КП» по крупицам собрала биографии боевиков, устроивших теракт на Дубровке.

Отметим, спустя год после захвата заложников в Театральном центре на Дубровке в Москве в рамках уголовного дела заочные обвинения были предъявлены Шамилю Басаеву, Хасану Закаеву и Герихану Дудаеву. Их обвинили в создании преступного сообщества, организации и руководстве проведением актов терроризма и захвата заложников.