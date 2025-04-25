Вышел на свободу в октябре 2024 года: пособник террористов из «Норд-Оста» провел в колонии 22 года

Напомним, трагедия разыгралась в октябре 2022 года. Тогда 40 террористов, преимущественно выходцев с Северного Кавказа, было совершено страшное — захвачены 916 зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост», который проходил в театральном центре на Дубровке. Боевики удерживали людей с вечера 23 октября до раннего утра 26 октября, после чего спецслужбы начали штурм. Погибли 130 заложников и все бандиты. Личности некоторых из них установить так и не удалось.