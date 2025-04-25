В Омске появится новый кольцевой маршрут № 98

Новый маршрут будет организован по кольцевому принципу, проходя через улицы Студенческая, проспект Мира, Попова, 50 лет Октября, 22 Апреля, Нефтезаводская, а затем возвращаться на улицу Студенческую. Перевозку пассажиров будет осуществлять автобус малого класса.