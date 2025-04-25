В Омске появится новый кольцевой маршрут № 98

С 1 мая прекращается выполнение дополнительного рейса автобуса № 25, курсировавшего по сокращенному пути от СибАДИ до Студенческой улицы.
Согласно информации, опубликованной мэром Омска Сергеем Шелестом в Telegram-канале, маршрут будет реорганизован и получит новый номер — 98.
Новый маршрут будет организован по кольцевому принципу, проходя через улицы Студенческая, проспект Мира, Попова, 50 лет Октября, 22 Апреля, Нефтезаводская, а затем возвращаться на улицу Студенческую. Перевозку пассажиров будет осуществлять автобус малого класса.
Ранее мы писали, что омичам сделают пожизненный бесплатный проезд в общественном транспорте. Мера будет распространяться на ветеранов Великой Отечественной войны.