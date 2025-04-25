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Петропавловск-Камчатский накрыло облако пепла

В пятницу во второй половине дня пепловое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана Безымянный, дошло до Петропавловска-Камчатского. Об этом написали в telegram-канале Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Столицу Камчатки накрыло пепловым облаком от вулкана Безымянный.

В пятницу во второй половине дня пепловое облако, образовавшееся в результате извержения вулкана Безымянный, дошло до Петропавловска-Камчатского. Об этом написали в telegram-канале Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

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«Пепловое облако над Петропавловском-Камчатским на высоте 3−5 км над уровнем моря», — говорится в публикации. В региональном управлении МЧС России сообщили, что сведений о выпадении пепла в Камчатском крае на данный момент в ведомство не поступало.

Накануне вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла, достигший высоты 11 километров над уровнем моря. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ввел в нескольких населенных пунктах режим повышенной готовности. Вулкан расположен на территории природного парка «Ключевской». Это один из самых известных, активных и наблюдаемых вулканов не только на Камчатке, но и во всем мире.