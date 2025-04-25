Петропавловск-Камчатский накрыло облако пепла

Накануне вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла, достигший высоты 11 километров над уровнем моря. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ввел в нескольких населенных пунктах режим повышенной готовности. Вулкан расположен на территории природного парка «Ключевской». Это один из самых известных, активных и наблюдаемых вулканов не только на Камчатке, но и во всем мире.