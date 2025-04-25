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Стоимость железнодорожного круиза вдоль Байкала составит 149 тысяч рублей

Длительность тура составляет 11 дней.

Источник: IrkutskMedia.ru

Железнодорожный тур «Все грани Байкала» в окрестностях Байкала от ОАО «РЖД» обойдется от 149 тысяч рублей за 11 дней. В программу круиза входят главные достопримечательности Иркутской области и Бурятии, Листвянка, Ольхон, Иволгинский дацан и поездка по Кругобайкальской железной дороге, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА Новости.

Недельная поездка через Тюмень, Тобольск и Пермь будет стоить от 99 тысяч рублей. За путешествие в течение пяти дней по Алтайскому краю и Горному Алтаю из Новосибирска туристам придется заплатить 47 тысяч рублей.

Напомним, в 2024 году по Кругобайкальской железной дороге в составе организованных туристических групп перевезено более 37 тысяч пассажиров. Это на 14,2% больше, чем в 2023 году.