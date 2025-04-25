Силуанов: В начале года уровень безработицы в РФ упал до исторического минимума

По словам Силуанова, экономика России демонстрирует стабильность в условиях сложной международной ситуации. Рост экономической активности сопровождается созданием новых рабочих мест и увеличением доходов населения. За последние два года число занятых увеличилось более чем на 2 миллиона человек, а уровень безработицы снизился до исторического минимума.
Министр финансов отметил, что в 2024 году рост реальных доходов населения оценивается на 7,3%, что на 1,2% больше, чем в 2023 году. Инвестиционная активность также остаётся высокой — рост на 7,4% в прошлом году. Это будет способствовать увеличению производственных мощностей в ближайшие годы, указал министр.
Ранее Минтруд раскрыл сумму прибавки к пособию по безработице. После индексации размер выплаты догнал фактическую инфляцию.