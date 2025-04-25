Силуанов: В начале года уровень безработицы в РФ упал до исторического минимума

Министр финансов отметил, что в 2024 году рост реальных доходов населения оценивается на 7,3%, что на 1,2% больше, чем в 2023 году. Инвестиционная активность также остаётся высокой — рост на 7,4% в прошлом году. Это будет способствовать увеличению производственных мощностей в ближайшие годы, указал министр.