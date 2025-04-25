Принять нельзя оставить: судьба первого крематория в Казахстане повисла в воздухе

Первый в Казахстане крематорий, который возвели в Алматы еще в начале года, до сих пор не введен в эксплуатацию. Причина: ни одно государственное ведомство не хочет брать его на баланс. Кто должен отвечать за объект, куда ушли выделенные из бюджета миллионы и почему в Астане второй крематорий так и не появился, разбирался корреспондент Tengrinews.kz.