Принять нельзя оставить: судьба первого крематория в Казахстане повисла в воздухе

Акимат просит, министерства отказываются
В акимате Алматы сообщали, что ими в адрес Министерства юстиции и Министерства здравоохранения было направлено письмо о необходимости определения конечного балансодержателя крематория.
Корреспондент Tengrinews.kz отправил официальные запросы в Министерство юстиции и Минздрав с вопросом о том, какое государственное ведомство возьмет на баланс алматинский крематорий.
В Минздраве на наш запрос ответили, что не являются заказчиками строительства данного объекта.
«Также сообщаем, что в номенклатуре организаций здравоохранения, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 октября 2020 года, отсутствуют крематории», — добавили в ведомстве.
В Министерстве юстиции, в свою очередь, заявили, что вопросы ввода в эксплуатацию крематория, определение балансодержателя и дальнейшего его функционирования не относятся к компетенции ведомства.
В Алматы крематорий построили, в Астане — нет и не планируют
При этом в Минюсте уточнили, что в 2020 году из бюджета страны были выделены средства на строительство двух крематориев в Алматы и Астане. Деньги целевым трансфертом были перечислены акиматам двух городов. Спустя пять лет в Алматы крематорий построили, а в Астане подобный объект так и не появился.
В управлении внутренней политики столицы на официальный запрос Tengrinews.kz заявили, что строительство крематория в Астане вообще не планируется, так как кремация не является предметом деятельности патологоанатомического бюро и относится к ритуальным услугам.
На вопрос, куда делись выделенные на строительства крематория средства, в управлении рассказали о строительстве патологоанатомического бюро системой утилизации медицинских и биологических отходов.
Новое здание было введено в эксплуатацию в 2023 году. Однако не уточняется, за счет каких средств был возведен объект: тех, что были целевым трансфертом выделены на строительство крематория, или средств, выделенных непосредственно на строительство патологоанатомического бюро. Также корреспондентам не удалось выяснить, какие конкретно суммы были выделены из республиканского бюджета на строительство двух крематориев.
Напомним, что крематорий в Алматы обещали открыть в 2021 году. Затем сроки переносились — сначала на 2022 год, затем уже на первый квартал 2023 года. Но и тогда он не заработал.
Ранее сообщалось, что акимат подал в суд на компанию-подрядчика, которая должна была провести инженерные коммуникации к городскому крематорию и не уложилась в сроки. По данным управления строительства Алматы, постановлением суда ТОО «ТаразҚұрылысИнвест» признано недобросовестным участником государственных закупок и с него взыскана неустойка в доход местного бюджета города Алматы.