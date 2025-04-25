Жителей Уральска переселяют из зоны паводков

«Мы работаем строго в соответствии с законом о жилищных отношениях. Ведём разъяснительную работу с населением. Объясняем, что в случае изъятия имущества люди получат равноценную жилплощадь, причём в благоустроенных многоквартирных домах», — сказал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска Абылай Нурмаков.