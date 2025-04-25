В Башкирии вводится нерестовый запрет.

С 25 апреля по 5 июня повсеместно вводятся ограничения на все виды любительской и спортивной рыбалки, но есть исключение. Рыбачить все-таки можно, но только одной поплавочной или донной удочкой с берега. При этом можно иметь не более 2 крючков. Такая рыбалка разрешена вне мест нереста.