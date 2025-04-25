В Башкирии вводится нерестовый запрет.

Период нереста рыб начинается в Башкирии, в связи с чем вводятся ограничения на рыбную ловлю. Об этом сообщили в минэкологии РБ. Нерестовый запрет на промышленное рыболовство в республике будет действовать с 15 апреля по 15 июня, за исключением Нижнекамского водохранилища и реки Белой, где ограничения продлятся с 25 апреля по 5 июня.
С 25 апреля по 5 июня повсеместно вводятся ограничения на все виды любительской и спортивной рыбалки, но есть исключение. Рыбачить все-таки можно, но только одной поплавочной или донной удочкой с берега. При этом можно иметь не более 2 крючков. Такая рыбалка разрешена вне мест нереста.
«Запрещен вылов рыб, занесенных в Красную книгу. Если кто-то поймал такую особь на крючок, ее следует освободить и выпустить в воду, то есть запрещено ловить форель, тайменя, хариуса, стерлядь во всех водоемах рыбохозяйственного значения республики и сига в озере Банное Абзелиловского района», — прокомментировал заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев.
Суточный улов не должен превышать 5 кг на одного рыбака. Рыбу, не достигшую промысловых размеров, необходимо отпустить. Это, например, щука длиной менее 32 см или сом короче 90 см, жерех, судак, сазан менее 40 см и другие. Штрафы за незаконно пойманную рыбу в нерестовый период тоже вырастут. Так, за незаконно пойманного тайменя придется заплатить более 21 тыс. рублей, а за стерлядь — более 9 тыс. рублей.