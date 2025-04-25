Экс-представитель семьи Талькова выступила за высшую меру для убийцы певца

«Что касается приговора. Когда в прениях прокурор сказал, что требует ему 14 лет строгого режима, ну как-то мне это было больше приятно, чем когда суд вынес приговор в 13 лет общего режима. Ну, вообще, по большому счёту, конечно, если бы была смертная казнь, я бы его (Шляфмана) казнила», — поделилась Красильникова.