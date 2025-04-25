Экс-представитель семьи Талькова выступила за высшую меру для убийцы певца

Бывшая представительница семьи Талькова Ирина Красильникова в беседе с aif.ru отметила, что если бы в России действовала смертная казнь, то именно такое наказание должно было быть вменено Валерию Шляфману за убийство певца.
Как сообщалось, 23 апреля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга было вынесено решение по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Суд признал виновным в совершении преступления Валерия Шляфмана, который ранее занимал должность директора артиста.
Обвиняемый, который на сегодняшний день проживает в Израиле, был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
«Что касается приговора. Когда в прениях прокурор сказал, что требует ему 14 лет строгого режима, ну как-то мне это было больше приятно, чем когда суд вынес приговор в 13 лет общего режима. Ну, вообще, по большому счёту, конечно, если бы была смертная казнь, я бы его (Шляфмана) казнила», — поделилась Красильникова.
Экс-представительница семьи Талькова отметила, так как в России нет смертной казни, к обвиняемому за «организованное преступление — убийство» должна была быть применена действующая в стране высшая мера наказания — пожизненное заключение.
«Мы же пять лет доказывали, а что в суде произошло? Почему в суде-то они (потерпевшая сторона) всё слили? Почему в прениях не попросили высшую меру? Вот у меня вопрос такой. А зачем тогда всё это было?» — задала риторический вопрос Красильникова.
Ранее Красильникова рассказала aif.ru, что Шляфман после убийства Талькова уезжал из страны без денег и личных вещей, а как только оказался в Израиле, сразу открыл магазин.
Музыкант Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге за несколько минут до выхода на сцену. В рамках расследования были допрошены более 150 человек, включая артистов и экспертов, работавших в 1991—1992 годах.
Как установило следствие, в день трагедии между концертным директором Талькова Валерием Шляфманом и директором певицы Азизы Игорем Малаховым вспыхнул конфликт из-за порядка выступлений. Перепалка переросла в драку в коридоре за кулисами. По данным СК, в момент, когда Малахова удерживали трое человек, включая Талькова, Шляфман выхватил у него револьвер и выстрелил. Пуля смертельно ранила Талькова — он погиб на месте.
Менее чем через год после инцидента Шляфман уехал на Украину, получил загранпаспорт и отправился в Израиль, где проживает до сих пор. Изначально его обвиняли в убийстве по неосторожности, но в 2021 году дело пересмотрели, и следствие пришло к выводу о предумышленном.