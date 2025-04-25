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Стало известно, где будет расположен музей Жириновского

Музей Жириновского расположится в Луковом переулке, где ранее находился Центральный аппарат ЛДПР.

Музей, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, откроется в 2026 году в Луковом переулке в центре Москвы. Об этом aif.ru рассказал лидер партии, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в этом здании находился Центральный аппарат партии. К юбилею политика там появится постоянная экспозиция, включающая редкие документы, личные вещи и фотографии Жириновского.

«Он расположится в Луковом переулке, где ранее находился Центральный аппарат ЛДПР», — рассказал Слуцкий.

Известно, что музей Жириновского будет открыт для свободного посещения.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В ноябре 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о государственном праздновании его юбилея. Руководителем оргкомитета назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.