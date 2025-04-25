Омские медики представили статистику по ВИЧ и сифилису среди подростков

По информации, в прошедшем году среди несовершеннолетних было зарегистрировано несколько случаев инфекции. В частности, был зафиксирован один случай сифилиса, как и в 2023 году. Что касается гонококковой инфекции, то выявлено два случая (в 2023 году было три случая).