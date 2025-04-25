Омские медики представили статистику по ВИЧ и сифилису среди подростков

В Омской области опубликовали данные о заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), и ВИЧ среди подростков за 2024 год. Данные представил региональный Минздрав.
По информации, в прошедшем году среди несовершеннолетних было зарегистрировано несколько случаев инфекции. В частности, был зафиксирован один случай сифилиса, как и в 2023 году. Что касается гонококковой инфекции, то выявлено два случая (в 2023 году было три случая).
Значительное снижение наблюдается по инфекциям второго поколения, таким как хламидиоз и микоплазмоз. В 2024 году случаев было 19, что почти вдвое меньше, чем в 2023, когда их зарегистрировали 32.
Общий уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, снизился с 9,02 до 5,58 на 100 тысяч человек.
Кроме того, в Омской области было отмечено восемь новых случаев ВИЧ среди несовершеннолетних. Из них четыре ребенка заразились от матерей во время беременности или родов. Один подросток был инфицирован при внутривенном употреблении наркотиков, а трое несовершеннолетних получили инфекцию в домашнем очаге при случайных парентеральных травмах.