Психолог Ланг: затворничество Ефремова может продлиться до трех лет

«Михаил Ефремов, безусловно, получив ее, не может быть тем человеком, каким он был раньше. Поэтому период адаптации, он может занять у него и полгода, и год, и два, и три. А может быть, вообще никогда не закончится. То, что он сейчас ни с кем не общается, сидит дома, говорит о его чувстве неудобства, неловкости. Не каждый может после такого общаться так, как общался раньше, и ощущать, что люди видят в тебе что-то другое, они по-другому на тебя смотрят, они по-другому с тобой общаются. Это называется в психологии когнитивным искажением», — объяснил эксперт.