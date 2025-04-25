Психолог Ланг: затворничество Ефремова может продлиться до трех лет

Актеру Михаилу Ефремову, который в начале апреля вышел по УДО, может потребоваться на адаптацию от полугода до трех лет. Таким мнением с aif.ru поделился психолог Сергей Ланг.
Эксперт отметил, что Михаил Ефремов, попав в колонию, получил психологическую травму. Этим объясняется его затворнический образ жизни, о котором ранее сообщили СМИ.
«Михаил Ефремов, безусловно, получив ее, не может быть тем человеком, каким он был раньше. Поэтому период адаптации, он может занять у него и полгода, и год, и два, и три. А может быть, вообще никогда не закончится. То, что он сейчас ни с кем не общается, сидит дома, говорит о его чувстве неудобства, неловкости. Не каждый может после такого общаться так, как общался раньше, и ощущать, что люди видят в тебе что-то другое, они по-другому на тебя смотрят, они по-другому с тобой общаются. Это называется в психологии когнитивным искажением», — объяснил эксперт.
Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что при постоянном нахождении дома у освободившегося из колонии Ефремова может развиться гиподинамия, из-за чего ему нужно заниматься на тренажерах и делать зарядку. По мнению правозащитника Ивана Мельникова, затворничество актера может привести к тому, что он вновь начнет употреблять алкоголь, поэтому ему необходимо найти себе хобби или выйти на работу.