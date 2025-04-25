Май снова порадует россиян множеством выходных: вот как будем работать и отдыхать в последний весенний месяц

Следующий день, 13 июня, не считается «красным днем календаря» и нерабочим может быть только при переносе выходных дней отечественным Правительством. Но согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2025 году» в пятницу, 13 июня, россияне будут отдыхать за 8 Марта, которое выпало на календарный выходной. То есть на День России можно будет устроить себе мини-отпуск.