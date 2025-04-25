Май снова порадует россиян множеством выходных: вот как будем работать и отдыхать в последний весенний месяц

Майские праздники каждый год радуют россиян долгими выходными. Нынешний, 2025-й, также исключением не станет. Ближайшие две недели граждане России будут работать всего три дня. Об этом в интервью РИА Новости напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день», — уточнил депутат.
Поработать придется с 5 по 7 мая, а затем снова наступят долгие выходные, отметил парламентарий.
«Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели», — отметил парламентарий.
То есть грядущий май по количеству рабочих дней буде чем-то похож на январь. В последний весенний месяц у россиян будет всего 18 рабочих дней и 15 — выходных, всего два из которых — праздничные.
Ранее сайт KP.RU разобрался, как отдыхают трудящиеся в нашей стране после праздника в честь Дня России. И ответил на вопрос, 13 июня 2025 будет выходным или рабочим днем? 12 июня — официальный выходной, по стране устраивают народные гуляния, а в Кремле вручают государственные премии.
Следующий день, 13 июня, не считается «красным днем календаря» и нерабочим может быть только при переносе выходных дней отечественным Правительством. Но согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2025 году» в пятницу, 13 июня, россияне будут отдыхать за 8 Марта, которое выпало на календарный выходной. То есть на День России можно будет устроить себе мини-отпуск.
В прошлом году премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях на 2025 год. Согласно новому документу, россияне в следующем году будут трудиться 247 дней, а отдыхать 118 дней.
В ноябре будут предусмотрены два нерабочих дня в честь Дня народного единства — 3 и 4 ноября (понедельник и вторник), накануне которых предстоит шестидневная рабочая неделя. Перед новогодними каникулами 2026 года россияне будут отдыхать один день — 31 декабря (среда). При этом рабочими днями останутся понедельник и вторник, 29 и 30 декабря 2025 года.