На последних апрельских выходных в Башкирии ожидаются грозы

В Башкирии на последних апрельских выходных ожидаются грозы. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.
Завтра, 26 апреля, в некоторых городах и районах ожидаются кратковременные дожди, днем — грозы. Ветер будет слабый, переменных направлений слабый, при грозе — порывистый. Температура воздуха грядущей ночью составит +7, +12°, днем — +18, +23°.
В воскресенье, 27 апреля, ночью — местами, а днем по всей территории республики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Будет юго-западный умеренный ветер, при грозе — порывы до сильного. Столбики термометров ночью опустятся до +5, +10°, днем воздух прогреется до +18,+23°, в северных районах — +12,+17°.
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