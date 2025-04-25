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Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения

Меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

В воздушной гавани Нижнего Новгорода установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — говорится в сообщении федерального агентства воздушного транспорта, которое обнародовано в Telegram.

Пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко уточнил, что меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

Напомним, в ночь на четверг в аэропорту Нижнего Новгорода также были установлены ограничения.

Кроме того, ограничения действовали в ряде других воздушных гаваней, в том числе в аэропортах Казани и Ульяновска.