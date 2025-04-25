Одинокие и тревожные люди чаще склонны к перееданию

«“Я не могу контролировать себя, особенно вечером, начинаю переедать, потреблять джанк-фуд. Могу очнуться спустя время”, “Я ем, когда мне грустно, тревожно или скучно”, “Я срываюсь, а потом чувствую вину”, “Я постоянно думаю о еде — даже когда не голодна”. Первичное беспокойство — это утрата контроля и эмоциональные последствия: стыд, вина, ощущение слабости, злости на себя. Часто людям не нравится, как они выглядят внешне. Они критикуют себя, испытывают трудности с самопринятием», — добавила психолог.