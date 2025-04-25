Одинокие и тревожные люди чаще склонны к перееданию

Тревога, одиночество, пустота, злость и стыд — именно эти эмоции люди чаще всего пытаются заглушить с помощью еды. Клинический психолог Дарья Яушева в комментарии aif.ru рассказала, что компульсивное переедание — не просто вредная привычка, а способ справиться с внутренней болью и нехваткой поддержки.
«Время от времени ко мне приходят клиенты с проблемами пищевого поведения. Как правило, это не единственная проблема, о которой они говорят. В большинстве случаев это проблемы с самооценкой, тревожность, перфекционизм, прокрастинация», — заявила специалист.
Яушева отметила, что клиенты редко приходят с готовым диагнозом — чаще всего они описывают состояние через конкретные жалобы.
«“Я не могу контролировать себя, особенно вечером, начинаю переедать, потреблять джанк-фуд. Могу очнуться спустя время”, “Я ем, когда мне грустно, тревожно или скучно”, “Я срываюсь, а потом чувствую вину”, “Я постоянно думаю о еде — даже когда не голодна”. Первичное беспокойство — это утрата контроля и эмоциональные последствия: стыд, вина, ощущение слабости, злости на себя. Часто людям не нравится, как они выглядят внешне. Они критикуют себя, испытывают трудности с самопринятием», — добавила психолог.
По словам собеседника aif.ru, переедание часто связано с попыткой заглушить или избежать переживания неприятных эмоций. Среди них: тревога, одиночество, пустота, злость (особенно если она табуирована), стыд и вина, тоска, грусть, скука.
«Компульсивное переедание — это способ успокоиться, отвлечься или получить хоть какую-то радость, когда в жизни не хватает других источников удовольствия и поддержки», — пояснила специалист.
Между тем, нередко за пищевыми нарушениями скрываются и более глубокие причины: эмоциональные расстройства, СДВГ, пограничные и другие личностные расстройства, последствия травм.
«Есть тесная связь СДВГ и переедания. Люди с этим диагнозом часто испытывают сложности с торможением импульсов: сложно “остановиться” после одного печенья, сложно выдержать паузу между мыслью “хочу съесть” и действием, есть еда — есть до конца, даже если не голоден. СДВГ связан с нарушениями дофаминергической регуляции. Еда (особенно жирная, сладкая, соленая) дает быструю дофаминовую “награду”, и мозг буквально ищет ее, особенно в моменты скуки, фрустрации или усталости», — отметила эксперт.
У людей, переживших травмы, пищевое поведение может быть способом вернуть хоть какой-то контроль над своей жизнью или просто почувствовать себя в безопасности.
«В такие моменты еда — это не про голод, а про попытку почувствовать хоть что-то знакомое, безопасное, контролируемое. При комплексной травме переедание может быть неосознанной формой самонаказания, способом справиться с хроническим стыдом или одиночеством», — добавила эксперт.
По словам Дарьи Яушевой, в прошлом у таких людей нередко отсутствовала эмоциональная поддержка со стороны близких.
«Еда может быть единственным источником комфорта, особенно если в прошлом близкие не умели успокаивать, поддерживать или замечать потребности», — заключила психолог.