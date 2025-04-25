Прокуратура Пермского края проводит «прямую линию» по вопросам защиты прав инвалидов в учреждениях УИС

Сегодня, 25 апреля, в прокуратуре Пермского края с 09.00 до 11.00 пройдет «прямая линия», посвященная вопросам защиты прав инвалидов, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Прикамцы могут обратиться по вопросам нарушения прав инвалидов, содержащихся в исправительных учреждениях Прикамья, бездействия сотрудников уголовно-исполнительной системы. Звонки будут приниматься по телефону 8 (342) 233−44−81.
Поступившая в рамках «прямой линии» информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования.