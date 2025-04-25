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С 25 апреля в Челябинской области запрещены шашлыки на природе и костры

С 25 апреля в Челябинской области запрещены шашлыки на природе и костры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Светлана Дорохова

С сегодняшнего дня введен особый противопожарный режим.

Его цель — обеспечить сохранность природных комплексов и предупредить распространение лесных и ландшафтных пожаров.

В этот период запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение других пожароопасных работ.

Готовить на мангале можно в пределах частных домов в безветренную погоду при соблюдении правил безопасности: расстояние от очага до строений должно быть не менее 5 метров, зона очистки — не менее 2 метров.

Этой весной в регионе уже ликвидировано 44 лесных пожара на площади свыше 213 гектаров.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф варьируется от 10 до 20 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. рублей.