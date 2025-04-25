В российских городах стали отказываться от празднования 9 мая: с чем связано, где будет

В некоторых российских регионах не будет парада Победы, их список может пополнится ближе к самому празднику.
В 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ряд российских регионов отказался от традиционных парадов и салютов. Решения принимались на фоне сложной оперативной обстановки и соображений безопасности. Где и почему празднование Дня Победы пройдет в ограниченном формате — в материале URA.RU.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
Массовых мероприятий не будет на территориях, где идет СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
На территориях, где продолжается специальная военная операция, массовые мероприятия отменены из-за военного положения. Однако стоит учитывать, что местные власти еще не приняли решения по поводу празднования 9 мая в целом, но массовых мероприятий точно не будет.
Белгородская, Курская и Брянская области.
Власти регионов пока не приняли решения о праздновании 9 мая. Скорее всего, крупных шествий не будет. В прошлых годах в этих областях отменялись массовые мероприятия.
Тогда губернаторы ссылались на необходимость «не провоцировать противника» и обеспечить безопасность жителей. Например, в Курской области вместо шествий предложили вывешивать портреты ветеранов на окнах.
Керчь.
В Керчи не будет парада Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Глава Керчи Олег Катарогин сообщил в ходе прямого эфира, что в городе не состоится военный парад, приуроченный ко Дню Победы. Отвечая на вопросы горожан, он отметил, что подобное решение связано с введенным в Керчи повышенным, «желтым» уровнем террористической опасности.
Севастополь.
Согласно информации, опубликованной на официальном портале правительства Севастополя, проведение масштабного парада в честь 80-летия Победы на данный момент не планируется. Как уточняется в сообщении, в 2025 году парадные мероприятия будут организованы совместно с Черноморским флотом непосредственно во дворах ветеранов.
Калужская область.
В Калужской области парад будет только в двух населенных пунктахФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В этом году торжественные парады состоятся лишь в двух населенных пунктах Калужской области — городах воинской славы Козельске и Малоярославце. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
«Парады будут организованы в Козельске и Малоярославце, которые имеют статус городов воинской славы», — уточнили в ведомстве. Информацию передает ТАСС.
Кроме того, в правительстве области сообщили, что праздничный салют по случаю Дня Победы в регионе проводиться не будет. Вместе с тем Калужская область планирует присоединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк», однако формат ее проведения на данный момент находится в стадии согласования.
В каких городах отменили салюты на 9 мая.
В некоторых российских регионах не будет салюта. Главным образом это касается тех территорий, где введен «желтый» уровень террористической опасности и новых регионов. Из соображений безопасности в некоторых из них введен запрет на любую пиротехнику — Крым и Севастополь.
В Ставропольском крае салюта также не будет. Это также связано с вопросами безопасности.
Губернатор региона Владимир Владимиров решил спросить у граждан, стоит ли запускать салют в эту дату. Мнения разделились. «Это понятно: салют Победы — важная для нас традиция. Тем не менее более половины участников высказались за то, чтобы в этом году салют не проводить. Так и поступим», — отметил он.
Центральное событие — парад Победы в Москве.
На парад Победы в Москву приедут лидеры многих стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Главным мероприятием празднования Дня Победы станет военный парад, который традиционно пройдет на Красной площади в Москве. Начало шествия запланировано на 10:00 по московскому времени.
Точное количество участников парада пока не разглашается. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов отметил, что в торжественном марше будут задействованы как представители российских вооруженных сил, в том числе участвующие в специальной военной операции, так и военные делегации из 19 дружественных государств.
Парад посетят лидеры различных стран мира. Свое участие подтвердили президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, ожидается присутствие президентов Буркина-Фасо, Словакии и Сербии, а также высокопоставленных представителей Кубы, Китая, Бразилии, Индии, Вьетнама и ряда других государств.
Будет ли парад Победы в других регионах.
Да. Кроме того, в начале января Белоусов сообщил, что проведение парадов Победы запланировано в городах-героях, а также в населенных пунктах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Впоследствии в интернете были опубликованы уточненные перечни этих городов.
Согласно информации, представленной Министерством обороны Российской Федерации, военные парады состоятся в следующих городах-героях: Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Волгоград, Тула, Новороссийск, Севастополь, Керчь и Мурманск. Кроме того, торжественные мероприятия пройдут в Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Симферополе, Самаре, Североморске, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске.