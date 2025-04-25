В российских городах стали отказываться от празднования 9 мая: с чем связано, где будет

Губернатор региона Владимир Владимиров решил спросить у граждан, стоит ли запускать салют в эту дату. Мнения разделились. «Это понятно: салют Победы — важная для нас традиция. Тем не менее более половины участников высказались за то, чтобы в этом году салют не проводить. Так и поступим», — отметил он.