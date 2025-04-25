На омской телебашне запустят подсветку в честь Дня весны и труда

В честь Дня весны и труда 1 мая на телебашнях, принадлежащих Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), будет работать специальная архитектурно-художественная иллюминация. Информацию об этом предоставили ТАСС представители пресс-службы РТРС.
Согласно заявлению, в первый день мая РТРС подключит художественную подсветку на своих телебашнях, чтобы отметить Праздник весны и труда.
На медиафасаде Омска появятся световые инсталляции с изображениями лепестков роз, лилий и нарциссов.
Добавим, что украсят башни и в Благовещенске, Братске, Воронеже, Майкопе, Самаре, Симферополе, Твери, Челябинске и Ярославле.
Ранее мы писали, что у омского телецентра появится декоративная иллюминация в честь Дня единения народов России и Белоруссии.