Хабаровские спасатели показали класс во время учений в торговом центре «Южный парк»: фото с места событий

Сначала навыки действия в экстремальных ситуациях продемонстрировали сотрудники центра. Вызвали пожарную службу, оповестили посетителей и помогли им выйти через эвакуационные выходы. Также при помощи огнетушителей пытались ликвидировать возгорание.
Следом в дело вступили специалисты. Экипажи ДПС ограничили проезд к зданию, представители Росгвардии организовали оцепление и охрану порядка в опасной зоне, а пожарные уже разворачивали рукавные магистрали. Звенья газодымозащитной службы включились в аппараты и направились во внутренние помещения для проверки на наличие людей. В ходе разведки условные пострадавшие были обнаружены в игровой комнате и в кинозалах. По легенде учений, все они находились без сознания. Эвакуировав пострадавших и передав их медикам, огнеборцы принялись за тушение.
«К участию в учении привлекался личный состав Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара. Всего в учении приняли участие 19 единиц техники и 88 человек личного состава от всех силовых, экстренных и взаимодействующих структур», — рассказал заместитель начальника 21 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Александр Анистенков.
А мы предлагаем посмотреть, как проходили учения, в нашем фоторепортаже.