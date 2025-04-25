Хабаровские спасатели показали класс во время учений в торговом центре «Южный парк»: фото с места событий

Следом в дело вступили специалисты. Экипажи ДПС ограничили проезд к зданию, представители Росгвардии организовали оцепление и охрану порядка в опасной зоне, а пожарные уже разворачивали рукавные магистрали. Звенья газодымозащитной службы включились в аппараты и направились во внутренние помещения для проверки на наличие людей. В ходе разведки условные пострадавшие были обнаружены в игровой комнате и в кинозалах. По легенде учений, все они находились без сознания. Эвакуировав пострадавших и передав их медикам, огнеборцы принялись за тушение.