Бойцы «Днепра» через бот передают инструкции ВСУ по сдаче в плен

Бойцы подразделения «Днепр» распространяют в зоне своей ответственности инструкции для военнослужащих ВСУ, желающих добровольно сдаться в плен. Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, для этого используется специальный Telegram-бот, через который украинские солдаты могут установить контакт.