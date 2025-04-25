Бойцы подразделения «Днепр» распространяют в зоне своей ответственности инструкции для военнослужащих ВСУ, желающих добровольно сдаться в плен. Как сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, для этого используется специальный Telegram-бот, через который украинские солдаты могут установить контакт.
По словам источника, основное препятствие — это невозможность безопасно пересечь реку Днепр. Он подчеркнул, что даже при наличии желающих сдаться существует высокая угроза со стороны своих же сослуживцев: нередки случаи, когда попытки добровольной сдачи заканчивались расстрелами со стороны ВСУ.
Процесс передачи осуществляется следующим образом: солдат обращается в бот и заявляет о намерении сдаться. После этого с ним устанавливается постоянная связь, и он информирует российскую сторону о подходящем времени и месте, где безопасно выйти из-под контроля украинских военных.
Ранее сообщалось, что чат-боты в Telegram, созданные для сдачи украинских военных в плен, «превратились в центр психологической помощи» для родственников бойцов ВСУ.