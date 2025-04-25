В Приморье нашли пропавшего подростка, которого искали двое суток

Подростка, похожего по описанию в ориентировке, заметил представитель дружины в районе улицы Севастопольской в Артеме. Его передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что парень поссорился с родителями из-за плохих оценок в школе, из-за чего он и решился на опрометчивый шаг. Он уехал во Владивосток, где пробыл день, а затем вернулся в Артем.