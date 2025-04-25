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В Приморье нашли пропавшего подростка, которого искали двое суток

В городе Артеме Приморского два дня искали 16-летнего подростка. О пропаже юноши заявила его мать, сообщает Telegram-канал регионального УМВД.

В городе незамедлительно были организованы мероприятия, направленные установление местонахождения пропавшего парня. Несовершеннолетнего искали все наряды полиции. К операции также подключились волонтеры отряда «Прим Поиск», представители добровольной народной дружины «Ратник», а также десятки неравнодушных граждан. Информацию о пропаже человека разместили в социальных сетях и средствах массовой информации.

Подростка, похожего по описанию в ориентировке, заметил представитель дружины в районе улицы Севастопольской в Артеме. Его передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что парень поссорился с родителями из-за плохих оценок в школе, из-за чего он и решился на опрометчивый шаг. Он уехал во Владивосток, где пробыл день, а затем вернулся в Артем.

Сейчас подросток помещен в городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних под опеку педагогов и психологов. Уточняется, что за время отсутствия противоправных действий в отношении него не совершалось.