В Приморье нашли пропавшего подростка, которого искали двое суток

В городе незамедлительно были организованы мероприятия, направленные установление местонахождения пропавшего парня. Несовершеннолетнего искали все наряды полиции. К операции также подключились волонтеры отряда «Прим Поиск», представители добровольной народной дружины «Ратник», а также десятки неравнодушных граждан. Информацию о пропаже человека разместили в социальных сетях и средствах массовой информации.
Подростка, похожего по описанию в ориентировке, заметил представитель дружины в районе улицы Севастопольской в Артеме. Его передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что парень поссорился с родителями из-за плохих оценок в школе, из-за чего он и решился на опрометчивый шаг. Он уехал во Владивосток, где пробыл день, а затем вернулся в Артем.
Сейчас подросток помещен в городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних под опеку педагогов и психологов. Уточняется, что за время отсутствия противоправных действий в отношении него не совершалось.