Укупник не может попасть в свою шикарную заграничную квартиру

В итоге артист решил пока не предпринимать никаких действий, оставив квартиру в законсервированном состоянии. Он также отметил, что продолжает исправно оплачивать коммунальные услуги за это жилье. Площадь его квартиры составляет по примерным подсчетам 100−150 квадратных метров, а ее стоимость оценивается приблизительно в 50 миллионов рублей.