«Бессмертный полк» в Воронежской области проведут в онлайн-формате

«Бессмертный полк» в Воронежской области пока что планируют проводить в онлайн-формате. Об этом сообщили в правительстве региона 24 апреля. На 1 мая власти также не согласовали праздничных шествий и митингов. Возможно, в самой столице Черноземья разрешат подобные мероприятия с максимальным количеством участников до 50 человек.
В остальном же 80-летие Великой Победы в Воронеже собираются отмечать широко. Празднование продлится несколько дней. Планируют провести парад. Будут и массовые гуляния на Адмиралтейской площади. Организуют реконструкции и множество мероприятий научно-прикладного характера. Также воронежцев 9 мая ждет 12-минутный салют.
Однако, если оперативная обстановка изменится, и возникнет угроза, власти будут оперативно отменять мероприятия.