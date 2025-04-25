«Бессмертный полк» в Воронежской области проведут в онлайн-формате

«Бессмертный полк» в Воронежской области пока что планируют проводить в онлайн-формате. Об этом сообщили в правительстве региона 24 апреля. На 1 мая власти также не согласовали праздничных шествий и митингов. Возможно, в самой столице Черноземья разрешат подобные мероприятия с максимальным количеством участников до 50 человек.