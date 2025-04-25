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«Бессмертный полк» в Воронежской области проведут в онлайн-формате

На 1 мая власти также не согласовали праздничных шествий и митингов.

Источник: Комсомольская правда

«Бессмертный полк» в Воронежской области пока что планируют проводить в онлайн-формате. Об этом сообщили в правительстве региона 24 апреля. На 1 мая власти также не согласовали праздничных шествий и митингов. Возможно, в самой столице Черноземья разрешат подобные мероприятия с максимальным количеством участников до 50 человек.

В остальном же 80-летие Великой Победы в Воронеже собираются отмечать широко. Празднование продлится несколько дней. Планируют провести парад. Будут и массовые гуляния на Адмиралтейской площади. Организуют реконструкции и множество мероприятий научно-прикладного характера. Также воронежцев 9 мая ждет 12-минутный салют.

Однако, если оперативная обстановка изменится, и возникнет угроза, власти будут оперативно отменять мероприятия.