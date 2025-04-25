Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в лесу в Курской области

Российские военные ликвидировали солдат Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что артиллеристы-десантники уничтожили пехоту противника, которая пыталась закрепиться в лесу.
Удар нанесли расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».
«Расчёты артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчёты РСЗО “Град” артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника», — говорится в сообщении.
В МО рассказали, что за 24 часа на данном направлении Вооружённые силы Украины потеряли свыше 150 солдат. Также ликвидирована техника противника, 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и два склада боеприпасов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили формирования восьми бригад ВСУ у Горналя в Курской области.