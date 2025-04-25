Шляфман после убийства Талькова взял в Израиле фамилию Высоцкий

Валерий Шляфман, которому был вынесен заочный приговор за совершение убийства певца Игоря Талькова, проживает в Израиле под фамилией Высоцкий.
Как сообщалось, 23 апреля в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга было вынесено решение по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Суд признал виновным в совершении преступления Валерия Шляфмана, который ранее занимал должность директора артиста. Он был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Шляфман с 1992 года проживает в Израиле, и, как стало известно, под фамилией своей супруги — Высоцкий.
Как рассказала aif.ru бывшая представительница семьи Талькова Ирина Красильникова, Шляфман уезжал из страны разутый и раздетый, у него не было ничего.
«Он даже распродавал перед отъездом кухонную посуду, Татьяне Ивановне (ред. — супруге Талькова) даже продавал. У него также не было своей жилплощади, он проживал в съемной квартире у своей сожительницы. У него в принципе ничего не было. При этом, как только Шляфман оказался в Израиле, то сразу открыл продуктовый магазин», — поделилась Красильникова.
Ранее адвокат Дмитрий Аграновский в комментарии aif.ru отметил, что шансы на выдачу в Россию Шляфмана повышаются с учетом вынесенного заочного приговора.
Музыкант Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге за несколько минут до выхода на сцену. В рамках расследования были допрошены более 150 человек, включая артистов и экспертов, работавших в 1991—1992 годах.
Как установило следствие, в день трагедии между концертным директором Талькова Валерием Шляфманом и директором певицы Азизы Игорем Малаховым вспыхнул конфликт из-за порядка выступлений. Перепалка переросла в драку в коридоре за кулисами. По данным СК, в момент, когда Малахова удерживали трое человек, включая Талькова, Шляфман выхватил у него револьвер и выстрелил. Пуля смертельно ранила Талькова — он погиб на месте.
Менее чем через год после инцидента Шляфман уехал на Украину, получил загранпаспорт и отправился в Израиль, где проживает до сих пор. Изначально его обвиняли в убийстве по неосторожности, но в 2021 году дело пересмотрели, и следствие пришло к выводу о предумышленном.