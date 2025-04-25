Шляфман после убийства Талькова взял в Израиле фамилию Высоцкий

«Он даже распродавал перед отъездом кухонную посуду, Татьяне Ивановне (ред. — супруге Талькова) даже продавал. У него также не было своей жилплощади, он проживал в съемной квартире у своей сожительницы. У него в принципе ничего не было. При этом, как только Шляфман оказался в Израиле, то сразу открыл продуктовый магазин», — поделилась Красильникова.