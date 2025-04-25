Диетолог Круглова советует средиземноморскую диету сердечникам и диабетикам

Средиземноморская диета может быть особенно полезна людям с избыточным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом второго типа. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
По ее словам, этот стиль питания признан одной из самых универсальных систем, которую можно адаптировать под индивидуальные потребности и вкусовые предпочтения.
«Средиземноморская диета может быть универсальной и подходить для многих людей. Это гибкая система, которую можно адаптировать под свои потребности, возможности и вкусы», — пояснила Круглова.
Эксперт подчеркнула, что диета включает все основные группы продуктов и делает акцент на растительную пищу. Основу рациона составляют овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые продукты, которые рекомендуется употреблять при каждом приеме пищи.
В качестве основного источника белка используются рыба, морепродукты и, реже, птица. Красное мясо и колбасные изделия из рациона исключаются.
«Молочные продукты применяются в умеренных количествах, при этом они должны быть низкой жирности и без добавленного сахара. Главным источником жиров выступает оливковое масло, богатое полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е», — добавила Круглова.
Диетолог также отметила, что переход на такой тип питания может быть затруднен, если у человека есть аллергия на рыбу или морепродукты, либо если они труднодоступны в регионе проживания.
Сладости и десерты в рамках средиземноморской диеты допустимы, но только в ограниченном количестве — не чаще одного-двух раз в неделю.
«Сладкие напитки при этом полностью исключаются», — подчеркнула специалист.
По словам Кругловой, средиземноморская диета официально рекомендована рядом диетологических ассоциаций как при профилактике, так и при лечении ряда хронических заболеваний.
Ранее диетолог Круглова также рассказывала, что кетодиета, хотя и популярна среди тех, кто стремится к быстрой потере веса, может быть небезопасна при длительном применении.