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Диетолог Круглова советует средиземноморскую диету сердечникам и диабетикам

Средиземноморская диета официально рекомендована рядом диетологических ассоциаций.

Источник: Аргументы и факты

Средиземноморская диета может быть особенно полезна людям с избыточным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом второго типа. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, этот стиль питания признан одной из самых универсальных систем, которую можно адаптировать под индивидуальные потребности и вкусовые предпочтения.

«Средиземноморская диета может быть универсальной и подходить для многих людей. Это гибкая система, которую можно адаптировать под свои потребности, возможности и вкусы», — пояснила Круглова.

Эксперт подчеркнула, что диета включает все основные группы продуктов и делает акцент на растительную пищу. Основу рациона составляют овощи, зелень, фрукты и цельнозерновые продукты, которые рекомендуется употреблять при каждом приеме пищи.

В качестве основного источника белка используются рыба, морепродукты и, реже, птица. Красное мясо и колбасные изделия из рациона исключаются.

«Молочные продукты применяются в умеренных количествах, при этом они должны быть низкой жирности и без добавленного сахара. Главным источником жиров выступает оливковое масло, богатое полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е», — добавила Круглова.

Диетолог также отметила, что переход на такой тип питания может быть затруднен, если у человека есть аллергия на рыбу или морепродукты, либо если они труднодоступны в регионе проживания.

Сладости и десерты в рамках средиземноморской диеты допустимы, но только в ограниченном количестве — не чаще одного-двух раз в неделю.

«Сладкие напитки при этом полностью исключаются», — подчеркнула специалист.

По словам Кругловой, средиземноморская диета официально рекомендована рядом диетологических ассоциаций как при профилактике, так и при лечении ряда хронических заболеваний.

Ранее диетолог Круглова также рассказывала, что кетодиета, хотя и популярна среди тех, кто стремится к быстрой потере веса, может быть небезопасна при длительном применении.