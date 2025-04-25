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«Вы что, не верите президенту?»: Лавров поддел американскую журналистку вопросом о Трампе

Лавров иронично ответил ведущей CBS на вопрос о визите Уиткоффа.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров иронично поддел американскую телеведущую канала CBS, спросившую о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Журналистка поинтересовалась, встретится ли российский президент Владимир Путин в пятницу, 25 апреля, со Стивеном Уиткоффом.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — поинтересовался Лавров.

Оператор не показал выражение лица телеведущей в этот момент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали предстоящих переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Представитель Кремля пообещал проинформировать прессу, если и когда состоятся новые контакты президента России с господином Уиткоффом.

Ранее американская пресса раскрыла, что встреча главы РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа может состояться в эту пятницу, 25 апреля 2025 года.