«Вы что, не верите президенту?»: Лавров поддел американскую журналистку вопросом о Трампе

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров иронично поддел американскую телеведущую канала CBS, спросившую о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Журналистка поинтересовалась, встретится ли российский президент Владимир Путин в пятницу, 25 апреля, со Стивеном Уиткоффом.
«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — поинтересовался Лавров.
Оператор не показал выражение лица телеведущей в этот момент.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали предстоящих переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Представитель Кремля пообещал проинформировать прессу, если и когда состоятся новые контакты президента России с господином Уиткоффом.
Ранее американская пресса раскрыла, что встреча главы РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа может состояться в эту пятницу, 25 апреля 2025 года.