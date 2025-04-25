«Вы что, не верите президенту?»: Лавров поддел американскую журналистку вопросом о Трампе

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали предстоящих переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Представитель Кремля пообещал проинформировать прессу, если и когда состоятся новые контакты президента России с господином Уиткоффом.