415 участков распределят среди пермских многодетных семей

Жеребьевка состоится в 10:00 22 мая в ДК им. М. И. Калинина (ул. Куйбышева, 140). Заявление и документы для участия в процедуре распределения нужно подать с 28 апреля по 16 мая.
Площадь земельных наделов составляет от 466 до 599 кв. метров, вид разрешенного использования — ведение садоводства. Можно построить садовый дом с площадью застройки не более 30% от размера земельного участка и высотой не более трех этажей. Для всех 415 участков есть техническая возможность подключения к сетям коммунальной инфраструктуры (электроэнергия, газоснабжение).
В жеребьевке смогут участвовать семьи, обратившиеся с заявлением о предоставлении в собственность участка, включенного в альтернативный перечень. Такое заявление может направить любая семья, независимо от порядкового номера в реестре. С 28 апреля по 16 мая необходимо подать заявление и документы для участия в жеребьевке в городской департамент социальной политики (ул. Газеты «Звезда», 9). Прием ведется по предварительной записи по телефонам 236−09−79, 236−12−75, 236−12−09 или по электронной почте 2361209zemly@mail.ru.
Кроме того, заявление можно подать в электронной форме — на официальном сайте городской администрации в разделе Деятельность / Социальная сфера / Социальная политика / Земля для многодетных семей. Нужно выбрать «Для подачи заявления на предоставление единовременной денежной выплаты в электронном виде — войти через госуслуги (ЕСИА)», авторизоваться через портал «Госуслуги» и выбрать заявление на участие в процедуре получения земельного участка, включенного в Альтернативный перечень.
Изучить характеристики участков можно здесь.
Регистрация многодетных семей перед жеребьевкой будет проходить 22 мая в 09:00 в фойе Дворца культуры им. Калинина. При себе нужно иметь паспорт.
Дополнительную информацию о проведении жеребьевки и земельных участках предоставят в городском департаменте земельных отношений по телефону 212−72−06. О написании заявлений можно узнать больше в городском департаменте социальной политики по телефонам: 236−09−79, 236−12−75.