415 участков распределят среди пермских многодетных семей

В жеребьевке смогут участвовать семьи, обратившиеся с заявлением о предоставлении в собственность участка, включенного в альтернативный перечень. Такое заявление может направить любая семья, независимо от порядкового номера в реестре. С 28 апреля по 16 мая необходимо подать заявление и документы для участия в жеребьевке в городской департамент социальной политики (ул. Газеты «Звезда», 9). Прием ведется по предварительной записи по телефонам 236−09−79, 236−12−75, 236−12−09 или по электронной почте 2361209zemly@mail.ru.