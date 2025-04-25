Минобороны пытается взыскать с «Воентелекома» 50 млн рублей

Уголовное дело в отношении руководства «Воентелекома» было начато в 2013 году после проверки Главной военной прокуратуры. В ходе следствия было установлено, что бывшие руководители Александр Давыдов и Дмитрий Семилетов Давыдов, а также первый заместитель генерального директора Олег Савицкий и гендиректор подрядчика «Эр-си-ай» Татьяна Ильина занимались манипуляциями при заключении контрактов с Минобороны, завышая стоимость продукции и получая двойную оплату за услуги. Все участники дела были признаны виновными в мошенничестве на общую сумму 1,4 млрд рублей.