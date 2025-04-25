ВСУ готовит наемников под Купянском для контратак

«Вырисовывается тактика противника, который перешел к обороне, но к обороне активной. Активная оборона подразумевает нанесение контратакующих ударов. Такие действия противник производит, в том числе и на участке Волчанский, в Липцах, и по направлению Великого Бурлука», — отметил он.