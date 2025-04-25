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ВСУ готовит наемников под Купянском для контратак

Противник перебросил наемников под Купянск, Волчанск и Липцы.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили наемников под Купянск, Волчанск и Липцы и готовятся к контратакам на купянском направлении. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алёхин.

«Вырисовывается тактика противника, который перешел к обороне, но к обороне активной. Активная оборона подразумевает нанесение контратакующих ударов. Такие действия противник производит, в том числе и на участке Волчанский, в Липцах, и по направлению Великого Бурлука», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Украина наращивает количество расчетов беспилотных летательных аппаратов спецбатальона «Ахиллес» на купянском направлении.