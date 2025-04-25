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Пакистан открыл огонь по индийским постам

Пакистан открыл огонь по некоторым постам, расположенным вдоль линии контроля с Индией. Индийские силы открыли огонь в ответ, сообщает News18.. Тем временем в районе Бандипора также произошло боестолкновение. Сообщений о жертвах нет.

Срочная новость Пакистан открыл огонь по некоторым постам, расположенным вдоль линии контроля с Индией. Индийские силы открыли огонь в ответ, сообщает News18.. Тем временем в районе Бандипора также произошло боестолкновение. Сообщений о жертвах нет.