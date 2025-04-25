Срочная новость Пакистан открыл огонь по некоторым постам, расположенным вдоль линии контроля с Индией. Индийские силы открыли огонь в ответ, сообщает News18.. Тем временем в районе Бандипора также произошло боестолкновение. Сообщений о жертвах нет.
Пакистан открыл огонь по индийским постам
Пакистан открыл огонь по некоторым постам, расположенным вдоль линии контроля с Индией. Индийские силы открыли огонь в ответ, сообщает News18.. Тем временем в районе Бандипора также произошло боестолкновение. Сообщений о жертвах нет.